Quelli che ci danno lezioni di populismo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il populismo ha molte facce. C'è quella di coloro che pensano di fermare l'immigrazione e quella di chi pensa che con la legge sulle discriminazioni avremo tanti bambini contenti di scegliere di che sesso essere. Che cos'è il populismo? È la risposta semplice a problemi complessi, ti spiegano Quelli che hanno studiato e si sentono in diritto di darti lezioni. È l'atteggiamento di chi cerca consensi tra le classi sociali meno evolute, usando a questo scopo luoghi comuni di facile presa, spiega il dizionario della lingua italiana. Traduco in parole semplici il concetto di studiosi e linguisti: il populismo è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilha molte facce. C'è quella di coloro che pensano di fermare l'immigrazione e quella di chi pensa che con la legge sulle discriminazioni avremo tanti bambini contenti di scegliere di che sesso essere. Che cos'è il? È la risposta semplice a problemi complessi, ti spieganoche hanno studiato e si sentono in diritto di darti. È l'atteggiamento di chi cerca consensi tra le classi sociali meno evolute, usando a questo scopo luoghi comuni di facile presa, spiega il dizionario della lingua italiana. Traduco in parole semplici il concetto di studiosi e linguisti: ilè ...

