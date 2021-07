Napoli, per la sinistra spunta il nome di Cucurella del Getafe (Di mercoledì 7 luglio 2021) Napoli, interesse per Cucurella Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Todo Fichajes, il Napoli sarebbe interessato a Marc Cucurella del Getafe. Il club azzurro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 luglio 2021), interesse perSecondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Todo Fichajes, ilsarebbe interessato a Marcdel. Il club azzurro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

VincenzoDeLuca : Riaperta, dopo 50 anni, la Chiesa di San Gennaro nel Bosco di Capodimonte, ridecorata dall’archistar Santiago Calat… - LiciaRonzulli : A #Napoli il #centrodestra unito e compatto sosterrà il pm anti-camorra #CatelloMaresca. La sua passione per la cit… - riotta : Violenze contro detenuti #SantaMariaCapuaVetere sono macchia per le nostre coscienze, violano legge e Costituzione,… - softgomezdm_ : @Roberta32472385 aiuto juve ?? comunque si comprendo, io letteralmente baso la mia vita sul Napoli e su Dries. Segu… - Paolo12201208 : RT @mike_fusco: State tranquilli per quanto riguarda i calciatori della Juve in Finale, se quelli del Napoli per una volta sono andati oltr… -