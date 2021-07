Moviola Inghilterra Danimarca | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 7 luglio 2021)delvalido per la semifinale di Euro2020:delladeltra, valido per la semifinale di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro Makkelie.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Moviola Ucraina Inghilterra: l'episodio chiave del match -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Inghilterra

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiDanimarca 0 - 0Fischio d'inizio alle ore 21:00. ...Gli azzurri incontreranno una trae Danimarca, l'11 luglio alle ore 21:00. Ladi Italia - Spagna 17 CALCIO DI PUNIZIONE - Fallo di Busquets che trattiene Barella in ripartenza. L'...L’episodio chiave della moviola del match tra Inghilterra e Danimarca, valido per la semifinale di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro Makkelie.Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra Inghilterra e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Wembley”, Inghilterra e Danimarca si ...