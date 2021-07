Meteo Roma: previsioni per giovedì 8 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuvolosità irregolare in transito sulla Capitale per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche in serata e nottata con la nuvolosità che lascerà spazio ad ampie schiarite. Temperature comprese tra +22°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 8 luglio Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Tra pomeriggio e sera ancora tempo asciutto quasi ovunque, salvo locali piogge sull’Appennino. Si rinnovano condizioni di tempo stabile in serata con nubi sparse e schiarite. Meteo Italia: previsioni per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuvolosità irregolare in transito sulla Capitale per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto anche in serata e nottata con la nuvolosità che lascerà spazio ad ampie schiarite. Temperature comprese tra +22°C e +34°C.Lazio:perTempo stabile al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Tra pomeriggio e sera ancora tempo asciutto quasi ovunque, salvo locali piogge sull’Appennino. Si rinnovano condizioni di tempo stabile in serata con nubi sparse e schiarite.Italia:per ...

