La dispersione scolastica e l'impegno di Società Umanitaria: «Il rapporto con i bambini cambia la vita» [INTERVISTA ESCLUSIVA] (Di mercoledì 7 luglio 2021) La scuola tema travagliato in questi due anni di Pandemia è balzata in questi giorni al centro del dibattito su come bambini e ragazzi torneranno in aula il prossimo. I rischi della didattica a distanza di incentivare i problemi dell'istruzione sono reali, su tutti la dispersione scolastica. Il fenomeno già presente nel nostro Paese è il risultato di una serie di fattori sociali dai cui consegue la mancata, incompleta o irregolare fruizione dell'istruzione da parte di giovani in età scolare. Ci sono diversi tipologie: dal totale abbandono, al ripetere di uno o più anni di corso, fino all'interruzione temporanea. La ...

