Inter, il giorno di Simone Inzaghi: ‘frecciata’ a Conte per la Champions (Di mercoledì 7 luglio 2021) Simone Inzaghi è Intervenuto oggi in conferenza stampa a San Siro con Marotta e ha salutato i tifosi della sua Inter. Nella giornata odierna si è tenuta, in casa Inter, una conferenza stampa in cui sono Intervenuti Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta. Si è mostrato subito entusiasta della sua nuova avventura da allenatore narazzurro. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021)venuto oggi in conferenza stampa a San Siro con Marotta e ha salutato i tifosi della sua. Nella giornata odierna si è tenuta, in casa, una conferenza stampa in cui sonovenutie Giuseppe Marotta. Si è mostrato subito entusiasta della sua nuova avventura da allenatore narazzurro. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ?? SIMONE INZAGHI SI PRESENTA ?? È il giorno del nuovo allenatore dell'Inter ?? Conferenza LIVE su… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - Glongari : #PSG per #Hakimi sarà martedì il giorno delle visite mediche con il suo nuovo club. Trattativa chiusa con l’#Inter… - imcalhainter : RT @RiccardoDanna1: Primo giorno in nerazzurro per Simone #Inzaghi ??????? #Inter - RiccardoDanna1 : Primo giorno in nerazzurro per Simone #Inzaghi ??????? #Inter -