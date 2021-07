Il Senato voterà al buio sul Ddl Zan. Pd e Lega si rinfacciano il fallimento (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nessun accordo, dal 13 luglio sarà battaglia in aula sul provvedimento contro l'omotransfobia. Pd, Cinquestelle e Leu difendono il testo già approvato dalla Camera, mentre Italia Viva appare ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nessun accordo, dal 13 luglio sarà battaglia in aula sul provvedimento contro l'omotransfobia. Pd, Cinquestelle e Leu difendono il testo già approvato dalla Camera, mentre Italia Viva appare ...

