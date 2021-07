Hurkacz, che impresa a Wimbledon: distrutto Federer in tre set (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il polacco Hurkacz si regala una giornata da favola vincendo a Wimbledon contro Roger Federer: lo svizzero viene eliminato ai quarti di finale I quarti di finale di Wimbledon regalo una sorpresa davvero inaspettata: Roger Federer viene eliminato dal torneo. L’otto volte campione dello Slam viene annichilito in tre set dal polacco Hubert Hurkacz che diventa così l’eroe di giornata. Una partita strana fin dall’inizio con lo svizzero che patisce l’avversario, subendo numerose palle break ma solo la quarta è quella buona per Hurcakz che strappa il servizio e si porta sull’1-0 chiudendo ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il polaccosi regala una giornata da favola vincendo acontro Roger: lo svizzero viene eliminato ai quarti di finale I quarti di finale diregalo una sorpresa davvero inaspettata: Rogerviene eliminato dal torneo. L’otto volte campione dello Slam viene annichilito in tre set dal polacco Hubertche diventa così l’eroe di giornata. Una partita strana fin dall’inizio con lo svizzero che patisce l’avversario, subendo numerose palle break ma solo la quarta è quella buona per Hurcakz che strappa il servizio e si porta sull’1-0 chiudendo ...

Paolo16909806 : RT @GeorgeSpalluto: Roger OUT Per la prima volta subisce un 6-0 a Wimbledon E' stato un miracolo che abbia raggiunto i quarti di finale. De… - mich255 : @Ilsuperbo89 Ha giocato male, tutto qui. Quello che farà, ci penserà domani! Spiace molto anche a me, pero prima o… - franzciaccia : È il giusto epilogo finale prendere un 6-0 per il tennista che più ha infiammato il centrale di #Wimbledon @rogerfederer #Hurkacz - MikeleDalterio : @gippu1 Possiamo dire che la finale di Miami Hurkacz Sinner è stata una sliding doors? - Tomas1374 : Hai capito il ragazzino che ha battuto #Sinner a #Miami ? #Wimbledon #Hurkacz #Federer -

Ultime Notizie dalla rete : Hurkacz che Diretta Wimbledon 2021/ Federer Hurkacz (0 - 0) streaming video tv: Shapovalov avanza! Il suo prossimo avversario, mentre sul centrale di Wimbledon 2021 si preparano Roger Federer e Hubert Hurkacz, sarà uno tra Karen Khachanov e Denis Shapovalov: splendido match con il russo che, ...

Wimbledon, Djokovic per la decima volta in semifinale ... numero uno del mondo e campione uscente, affronterà il canadese Denis Shapovalov che ha superato ... Completa il quadro dei quarti il duello tra il polacco Hubert Hurkacz e Roger Federer nei quarti di ...

Hurkacz, da Miami a Londra. Una stagione tra le montagne russe Ubi Tennis Ranking ATP, Matteo Berrettini è già sicuro di rimanere davanti a Federer dopo Wimbledon Matteo Berrettini ha operato l'attesissimo e tanto agognato sorpasso su Roger Federer nel ranking ATP. Lo svizzero è infatti stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale di Wimbledo ...

Wimbledon 2021, Hurkacz spaziale: demolisce Federer e vola in semifinale ottiene un prezioso break che lo proietta immediatamente in vantaggio e, nel game successivo, sventa ben tre palle del contro-break, uscendo indenne da una situazione estremamente complicata. Hurkacz ...

