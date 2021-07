Huawei P50 senza modello con 12GB di RAM, crescono le possibilità (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potrebbe non esserci un Huawei P50 con 12GB di RAM, proprio come emerso qualche giorno fa in relazione al Huawei Mate 40 RS Porsche Design, che si fermerà ad 8GB. Stando a quanto riportato da ‘Huawei Central‘, la linea del prossimo top di gamma del produttore cinese mancherà della versione con 12GB di RAM, limitandosi, almeno inizialmente, a quella da 8GB. Vi ricordiamo che l’OEM è ancora nella lista nera del governo USA, e che, pertanto, non gli è consentito fare affari con le aziende del luogo, cosa che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla carenza di molte componenti, tra cui CPU, RAM e memorie ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Potrebbe non esserci unP50 condi RAM, proprio come emerso qualche giorno fa in relazione alMate 40 RS Porsche Design, che si fermerà ad 8GB. Stando a quanto riportato da ‘Central‘, la linea del prossimo top di gamma del produttore cinese mancherà della versione condi RAM, limitandosi, almeno inizialmente, a quella da 8GB. Vi ricordiamo che l’OEM è ancora nella lista nera del governo USA, e che, pertanto, non gli è consentito fare affari con le aziende del luogo, cosa che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla carenza di molte componenti, tra cui CPU, RAM e memorie ...

Advertising

PlanetR7_ : La serie Huawei P50 potrebbe non offrire modelli con 12 GB di RAM - zazoomblog : La serie Huawei P50 potrebbe non offrire modelli con 12 GB di RAM - #serie #Huawei #potrebbe #offrire - TuttoAndroid : La serie Huawei P50 potrebbe non offrire modelli con 12 GB di RAM #huawei #huaweip50 - cellicom : Trapelano nuovi leak sulla risoluzione del display di Huawei P50 Pro - ReTwitStorm_ita : Le #Specifiche #Tecniche di #Huawei P50 Pro sono #Ancora un #Mistero, ma #Sappiamo che il #Display sarà in 2,5K… -