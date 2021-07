Frode ed evasione fiscale | sequestrati motoscafo e Lamborghini

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Cremona, 7 luglio 2021 - I Finanzieri del Comando Provinciale di Cremona su disposizione della locale Procura della Repubblica stanno sequestrando beni mobili ed immobili per oltre 72 milioni di euro ...

Una parte dell'attività delle fiamme gialle in corso anche all'estero, tra Belgio, Bulgaria, Germania e Svezia: nel mirino un sodalizio criminale capeggiato da un imprenditore cremonese....Repubblica stanno sequestrando beni mobili ed immobili per oltre 72 milioni di euro nei confronti di un sodalizio criminale capeggiato da un imprenditore cremonese dedito allae all'...Importante operazione della Guardia di Finanza di Cremona che ha portato al sequestro di beni per un valore di oltre 72 milioni di euro ...La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro da oltre 128 milioni di euro emesso nell’ambito di una indagine che ha consentito di smantellare due organizzazioni criminali operanti nel S ...