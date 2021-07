Finale Europei, Raggi: “Ipotesi Olimpico aperto al pubblico” (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Stadio Olimpico aperto per la Finale degli Europei 2020. E’ l’Ipotesi al vaglio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in vista del match di domenica a Wembley tra l’Italia e la vincente di Danimarca-Inghilterra in programma stasera. “Stiamo valutando l’Ipotesi di riaprire lo stadio sempre con le regole Uefa, quindi 25% e 16mila spettatori massimo per vedere la Finale. Quindi se ci saranno le condizioni potrà essere un luogo per vedere la Finale. Stiamo valutando”, ha detto Raggi alla presentazione della ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Stadioper ladegli2020. E’ l’al vaglio della sindaca di Roma, Virginia, in vista del match di domenica a Wembley tra l’Italia e la vincente di Danimarca-Inghilterra in programma stasera. “Stiamo valutando l’di riaprire lo stadio sempre con le regole Uefa, quindi 25% e 16mila spettatori massimo per vedere la. Quindi se ci saranno le condizioni potrà essere un luogo per vedere la. Stiamo valutando”, ha dettoalla presentazione della ...

Advertising

stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - Mov5Stelle : Mentre i ragazzi di Roberto Mancini stasera si giocano contro la Spagna l'accesso alla finale degli Europei, c'è ch… - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - rosestojacob_ : RT @aronscigarette: se gli italiani avessero tutto questo attivismo per supportare e far approvare la DDL Zan come lo hanno per l’Italia in… - sergeantbrns : stamattina il professore ci aveva comunicato che l’esame era stato rimandato a martedì ma adesso ha mandato un emai… -