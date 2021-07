‘Euro 2020’, “L’apertura del Wembley facilita il rischio di focolai”. I nostri virologi commentano i caroselli (Di mercoledì 7 luglio 2021) ”Se ci sono migliaia di persone in un solo posto, il rischio c’è, ma il governo britannico, e questa gestendo i rischi. ‘Sono fiducioso che non ci sarà un grande focolaio, ma allo stato attuale non possiamo garantirlo’’. E’ quanto affermato da Kwarteng, ministro britannico per le Attività produttive, intervenendo sulla maxi diffusione dei contagi. Variante Delta, gli spalti del Wembley ‘aperti’ ai tifosi oltre il limite di sicurezza Ad esempio, già tra qualche ora, lo stadio londinese di Wembley tornerà ad affollarsi in occasione della semifinale, che vedrà la nazionale ‘di casa’ contrapposta a quella austriaca. Sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) ”Se ci sono migliaia di persone in un solo posto, ilc’è, ma il governo britannico, e questa gestendo i rischi. ‘Sono fiducioso che non ci sarà un grandeo, ma allo stato attuale non possiamo garantirlo’’. E’ quanto affermato da Kwarteng, ministro britannico per le Attività produttive, intervenendo sulla maxi diffusione dei contagi. Variante Delta, gli spalti del‘aperti’ ai tifosi oltre il limite di sicurezza Ad esempio, già tra qualche ora, lo stadio londinese ditornerà ad affollarsi in occasione della semifinale, che vedrà la nazionale ‘di casa’ contrapposta a quella austriaca. Sono ...

