E-commerce, se i negozi fisici non si sapranno adeguare soccomberanno: lo riporta un’indagine (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia ha incrementato notevolmente l’acquisto online. Da un’indagine post pandemia sembrerebbe un fenomeno irreversibile L’Agi, in data 1° luglio, riporta un’indagine sulla relazione tra diminuzione del margine economico dei negozi al dettaglio ed incremento dell’e-commerce post pandemia. In Italia si è registrato un aumento notevole degli acquisti online, caratterizzati soprattutto da un mutamento delle abitudini L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia ha incrementato notevolmente l’acquisto online. Dapost pandemia sembrerebbe un fenomeno irreversibile L’Agi, in data 1° luglio,sulla relazione tra diminuzione del margine economico deial dettaglio ed incremento dell’e-post pandemia. In Italia si è registrato un aumento notevole degli acquisti online, caratterizzati soprattutto da un mutamento delle abitudini L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

slenzi72 : I costi nascosti dell’e-commerce: entro il 2025 i negozi italiani perderanno quasi 4 in miliardi - andrea_boscaro : Un campanello d'allarme che invita le aziende a riflettere sull'innovazione del retail e sui modelli di #ecommerce… - infoiteconomia : L'e-commerce costerà ai negozi italiani 3,7 miliardi in 5 anni - Luca52034733 : L'altra faccia del boom dell'e-commerce: per i negozi italiani 3,7 miliardi in meno in 5 anni - statodelsud : L’e-commerce costerà ai negozi italiani 3,7 miliardi in 5 anni -