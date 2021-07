Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #discoteche, sottosegretario Costa: «Spero che riaprano questo fine settimana» - ilmessaggeroit : #discoteche, sottosegretario Costa: «Spero che riaprano questo fine settimana» - IlCastiga : @Antinovax Spero che sia una strategia silente per colpire al momento opportuno. Così è una lega depotenziata che a… - mosllerdd : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Ebbene si questo triste figuro che vuole riaprire le discoteche senza distanziamento per causare un altra str… - mosllerdd : @Cartabellotta Ebbene si questo triste figuro che vuole riaprire le discoteche senza distanziamento per causare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche sottosegretario

ilmessaggero.it

Riaperturanel fine settimane, ilCosta: 'È l'unico settore che non ha ancora una data' Io credo che, dopo le valutazioni del Cts che ha indicato le regole per riaprile, ...... quando è caduto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, ilalla Salute Andrea Costa aveva fissato la data del 3 luglio per il ritorno dei balli nelle, che ora ...«Ad oggi quello delle discoteche è l'unico settore che non ha una data per le riaperture. Riapertura discoteche nel fine settimane, il sottosegretario Costa: «È l'unico settore che non ha ancora una ..."La comunità scientifica sta facendo valutazioni per capire se è opportuno, anche nel nostro Paese, prevedere la validità del Green pass dopo la somministrazione della seconda dose”, ha detto il ...