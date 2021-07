Danimarca-Inghilterra, la sfida che non ti aspetti tra sorpresa e favorita (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Oltre i propri limiti, a caccia di un risultato storico: la sfida tra Inghilterra e Danimarca in programma per domani a Wembley è uno spareggio decisivo che tiene con il fiato sospeso migliaia di tifosi. L'Inghilterra punta ad agguantare la sua prima finale in un Europeo, la Danimarca tenta di replicare l'impresa riuscita solo nel 1992, quando da ripescata dopo l'esclusione della Jugoslavia riuscì a trionfare nella competizione continentale con una cavalcata inattesa. A Euro2020 si scontrano la nazionale dei Tre Leoni, considerata la favorita del torneo anche grazie alla spinta dei ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Oltre i propri limiti, a caccia di un risultato storico: latrain programma per domani a Wembley è uno spareggio decisivo che tiene con il fiato sospeso migliaia di tifosi. L'punta ad agguantare la sua prima finale in un Europeo, latenta di replicare l'impresa riuscita solo nel 1992, quando da ripescata dopo l'esclusione della Jugoslavia riuscì a trionfare nella competizione continentale con una cavalcata inattesa. A Euro2020 si scontrano la nazionale dei Tre Leoni, considerata ladel torneo anche grazie alla spinta dei ...

