Daniele Adani lascia Sky | ufficiale | “Questa è stata la mia ultima telecronaca”

Advertising

alessio_morra : Intanto in diretta, Daniele #Adani ha annunciato l'addio a #Sky: '#InghilterraDanimarca è il mio ultimo evento'. Pr… - teo_acm : RT @sportface2016: Daniele #Adani lascia #Sky, è ufficiale: 'Questa è stata la mia ultima telecronaca' - Daniele_lav : RT @salpaladino: Cosa stracazzo strilla Adani Cristo Santo - sportface2016 : Daniele #Adani lascia #Sky, è ufficiale: 'Questa è stata la mia ultima telecronaca' - paoladecassan : RT @albertorebesan: Finalmente una bella notizia al 120esimo di questa #ENGDEN: ultimo evento sportivo su @SkySport di Daniele Adani. Uno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Adani

Sportface.it

Inghilterra e Danimarca regalano spettacolo in semifinale a Euro 2020, ma i social si scagliano contro la telecronaca su Sky con Riccardo Trevisani e. In particolare molti spettatori si stanno lamentando dell'operato dell'ex difensore, non tanto per quanto detto, ma per come detto. Sono tanti, infatti, a protestare per le urla di ...Inghilterra - Danimarca sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Trevisani ee su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual.Era nell’aria, ma al termine di Inghilterra-Danimarca arriva l’annuncio ufficiale da parte del diretto interessato. Daniele Adani lascia Sky e ha effettuato l’ultima telecronaca per la pay tv di Murdo ...Inghilterra e Danimarca regalano spettacolo in semifinale a Euro 2020, ma i social si scagliano contro la telecronaca su Sky con Riccardo Trevisani e Daniele Adani. In particolare molti spettatori si ...