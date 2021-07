Danganronpa Decadence: data di uscita su Nintendo Switch svelata – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spike-Chunsoft ha annunciato la data di uscita di Danganronpa Decadence, la collection in arrivo su Nintendo Switch.. Spike-Chunsoft ha annunciato la data di uscita di Danganronpa Decadence, la collection in arrivo su Nintendo Switch. Precisamente, il gioco sarà disponibile a partire dal 3 dicembre 2021 in Nord America e in Europa. L’informazione è stata condivisa tramite i social dell’editore. Danganronpa Decadence ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spike-Chunsoft ha annunciato ladidi, la collection in arrivo su.. Spike-Chunsoft ha annunciato ladidi, la collection in arrivo su. Precisamente, il gioco sarà disponibile a partire dal 3 dicembre 2021 in Nord America e in Europa. L’informazione è stata condivisa tramite i social dell’editore....

Advertising

Tharja_04 : RT @NintendoHall: Danganronpa Decadence: la raccolta in arrivo il 3 dicembre su Nintendo Switch - TWGEEKIT : Danganronpa Decadence arriverà su Nintendo Switch il 3 dicembre 2021 per il Nord America e l’Europa - tuttoteKit : Danganronpa Decadence: svelata la data d'uscita europea #DanganronpaDecadence #NintendoSwitch #SpikeChunsoft… - misteruplay2016 : Danganronpa Decadence ha una data di uscita ed è una compilation da tenere d’occhio - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Danganronpa Decadence: la raccolta in arrivo il 3 dicembre su Nintendo Switch -