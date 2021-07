CorSport: oggi la Figc deciderà sulla Salernitana in A, il Benevento chiede l’accesso agli atti (Di mercoledì 7 luglio 2021) oggi la Figc si riunirà in Consiglio alle 14 e deciderà se escludere o ammettere la Salernitana nella prossima Serie A. Il Corriere dello Sport parla di due scenari possibili. Se la Figc accetterà il trust proposto da Lotito ci sarà l’iscrizione al campionato, in caso contrario, potrebbero essere ripescati il Benevento in A, il Cosenza in B e la Cavese in C. “Il rischio è che la Salernitana a quel punto debba ripartire dai dilettanti, anche se i rappresentanti del club assicurano di aver risposto a tutti i dubbi federali”. Dalla Salernitana filtra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 luglio 2021)lasi riunirà in Consiglio alle 14 ese escludere o ammettere lanella prossima Serie A. Il Corriere dello Sport parla di due scenari possibili. Se laaccetterà il trust proposto da Lotito ci sarà l’iscrizione al campionato, in caso contrario, potrebbero essere ripescati ilin A, il Cosenza in B e la Cavese in C. “Il rischio è che laa quel punto debba ripartire dai dilettanti, anche se i rappresentanti del club assicurano di aver risposto a tutti i dubbi federali”. Dallafiltra ...

