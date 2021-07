Chiara Gualzetti, folla e commozione ai funerali: 'È morta piena d'amore'. In cielo palloncini bianchi e rosa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arcieri in abito medievale con l'arco alzato in segno di omaggio alla passione di , che amava le rievocazioni, hanno accolto il suo feretro, davanti a una chiesa gremita per il funerale della ragazza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arcieri in abito medievale con l'arco alzato in segno di omaggio alla passione di , che amava le rievocazioni, hanno accolto il suo feretro, davanti a una chiesa gremita per il funerale della ragazza ...

