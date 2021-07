Caldo africano! (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ in arrivo una nuova ondata di calore dell’anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Colpa dell’aria calda del deserto del Sahara che da mercoledì a venerdì farà schizzare le temperature sempre più in alto. Il bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal Leggi su freeskipper (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ in arrivo una nuova ondata di calore dell’anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Colpa dell’aria calda del deserto del Sahara che da mercoledì a venerdì farà schizzare le temperature sempre più in alto. Il bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal

Advertising

logudorolive : Seconda giornata di caldo africano in Sardegna: a Biasì, Berchidda e Illorai superati i 42 gradi - Beppexyzt : Questo caldo africano non è sopportabile… - divisenews : #meteo , CALDO AFRICANO non stop: FINE LUGLIO incandescente. Fino a 48 gradi... - EmiliaMeteo : Meteo: GRANDINE, TEMPORALI e FIAMMATE di CALDO africano. Ecco il Tempo PAZZO dei prossimi giorni - DeCanestra : Si prevede un'altra settimana di caldo africano. Non ce la posso fare a star chiuso in casa tutto il giorno... -