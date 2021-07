Cagliari, due amichevoli internazionali in Spagna e in Germania (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Cagliari si prepara all’inizio della nuova stagione. Sabato 17 luglio, invece, è in programma il test contro il Real Vicenza alle ore 17 presso il campo comunale di Celledizzo a Pejo, in Trentino. A chiudere il ritiro, la partita contro il Vicenza (Serie B) sabato 24 allo stadio ‘Menti’ alle ore 16. Successivamente i rossoblù saranno impegnati in due amichevoli internazionali: il 31 luglio in Germania con l’Augusta alla WWK Arena alle ore 15.30, e il 7 agosto in Spagna, al Visit Mallorca Estadi di Palma, con il Maiorca alle ore 20.30. Il 4 agosto allo Stadio del Vento (ore 17.30) è, invece, in programma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilsi prepara all’inizio della nuova stagione. Sabato 17 luglio, invece, è in programma il test contro il Real Vicenza alle ore 17 presso il campo comunale di Celledizzo a Pejo, in Trentino. A chiudere il ritiro, la partita contro il Vicenza (Serie B) sabato 24 allo stadio ‘Menti’ alle ore 16. Successivamente i rossoblù saranno impegnati in due: il 31 luglio incon l’Augusta alla WWK Arena alle ore 15.30, e il 7 agosto in, al Visit Mallorca Estadi di Palma, con il Maiorca alle ore 20.30. Il 4 agosto allo Stadio del Vento (ore 17.30) è, invece, in programma ...

