Brian Austin Green a Sharna Burgess | “Con te posso condividere la vita” | la reazione di Megan Fox

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ha ritrovato l’amore dopo la burrascosa fine del matrimonio conFox. Lo scorso gennaio, l’attore è uscito allo scoperto con la ballerina e personaggio televisivo. È ormai passato il tempo del dolore per un matrimonio che non è riuscito a salvare. È il momento di vivere a pieno questo sentimento. La notizia della relazione traè arrivata anche all’orecchio dell’ex moglie dell’attore, che ha commentato gli scatti romantici ...

Quando si è felici nel presente e ci si è lasciati il passato alle spalle, non c'è più spazio per i risentimenti: Megan Fox è pronta a dimostrarcelo! L'ex maritoGreen ha postato sul suo account Instagram una foto in cui bacia la nuova fidanzata Sharna Burgess e ha scritto: " È passato molto tempo dall'ultima volta che sono stato con qualcuno con ...web Megan Fox ha risposto a un post diGreen su Instagram e la cosa ci fa pensare che tra i due si ritornato il sereno. Ieri il protagonista di 'Beverly Hills 90210' ha condiviso uno scatto romantico in cui è ritratto insieme ...Brian Austin Green ha ritrovato l'amore dopo la burrascosa fine del matrimonio con Megan Fox. Lo scorso gennaio, l'attore è uscito allo scoperto con la ballerina e personaggio televisivo Sharna ...Megan Fox ha commentato la nuova relazione dell’ex marito Brian Austin Green dicendosi ‘grata’ per la presenza nella vita del padre dei suoi figli di Sharna Burgess, fidanzata dell’attore.