Berrettini nella storia | approda in semifinale a Wimbledon

(Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Londra sempre più la sede dei sogni italiani. Oltre ai fasti degli azzurri del calcio a Wembley, brilla la stella di Matteosui prati verdi di. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del tabellone, ha conquistato il pass per le semifinali della terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club della capitale inglese. L’azzurro ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 16 del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 7-5 6-3.è il secondo italianodel Major britannico ...

InteBNLdItalia : ???? #Berrettini nella STORIA: 61 anni dopo Pietrangeli, un italiano in SF a #Wimbledon! #tennis - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - AlexCrisetti : Che berretto! Che berretto! Che berretto! Nella storia del prato più antico del mondo c'è un pizzico di azzurro in…

Da Nicola Pietrangeli a Matteo. Il tennis italiano torna là dove non era pià riuscito ad arrivare da 61 anni a quest parte.vince ai quarti e va in semifinale dove lo aspetta Hurkacz. Partita intensissima, quella fra l'azzurro e il canadese e suo ottimo amico Felix Auger Aliassime. Quattro set di battaglia con ...Il vero balzo in avanti, però, Matteo lo faràRace to Torino.scavalca infatti Nadal e Medvedev e sale al quinto posto, alimentando le sue speranze di essere presente in Piemonte a ...Le velleità del ventenne canadese si sono spente proprio nel quarto set quando, come nella prima frazione, è tornato a commettere molti errori gratuiti, alcuni doppi falli e a servire con ...Berrettini è il secondo italiano nella storia del Major britannico a raggiungere le semifinali. Soltanto Nicola Pietrangeli (nel 1960) prima di lui si era spinto così avanti a Londra. Per il romano è ...