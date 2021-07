Barbara D’Urso, che imbarazzo: Selvaggia Lucarelli la annienta così (Di mercoledì 7 luglio 2021) Barbara D’Urso nella bufera, rilascia delle dichiarazioni che non sono passate inosservate al pubblico. Ecco cos’è successo. Fonte: profilo InstagramBarbara D’Urso, per i fan Barbarella, dopo aver fatto parlare di sé per l’uscita da Mediaset, non poteva restare in silenzio. Tra i Vip non può mancare il suo saluto e commiato alla defunta Raffaella Carrà. Foto, video ed interviste, dal 5 luglio, giorno della morte della Regina del panorama televisivo italiano, colorano la pagina Instagram della Barbarella. Ecco le sue stories di Instagram: Fonte: profilo InstagramPOTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 7 luglio 2021)nella bufera, rilascia delle dichiarazioni che non sono passate inosservate al pubblico. Ecco cos’è successo. Fonte: profilo Instagram, per i fan Barbarella, dopo aver fatto parlare di sé per l’uscita da Mediaset, non poteva restare in silenzio. Tra i Vip non può mancare il suo saluto e commiato alla defunta Raffaella Carrà. Foto, video ed interviste, dal 5 luglio, giorno della morte della Regina del panorama televisivo italiano, colorano la pagina Instagram della Barbarella. Ecco le sue stories di Instagram: Fonte: profilo InstagramPOTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

Advertising

tommasosauro : @Cambiacasacca Barbara D'Urso è già caduta in disgrazia ? - Cris_quella : RT @MichelaMgl: Non mi sono spiegata. Intendo quelli che fanno tuit emozionali sulla tragedia che lo ha colpito, per raccattare due ???. Ba… - SusannaSi : RT @kiaro_oscuro: Criticare la sinistra perché i #ferragnez sono a favore del #ddlZan, ma tweettare citazioni di Boldi, Montesano, e Capezz… - foolcomf84 : Comunque sono andata a cercare alcuni di loro e vi dico solo che è come se noi ci vantassimo all'estero per Barbara… - kiaro_oscuro : Criticare la sinistra perché i #ferragnez sono a favore del #ddlZan, ma tweettare citazioni di Boldi, Montesano, e… -