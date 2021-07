Armando Incarnato ammette tutto quanto! Ma poi… (Di mercoledì 7 luglio 2021) Armando Incarnato è senza dubbio un uomo molto discusso del programma di Maria De Filippi, in quanto non ha mai perso occasione per alimentare polemiche di vario tipo sulle dame, provocando spesso la reazione di Gianni Sperti che a suo dire, il cavaliere prenderebbe in giro le persone anche se lui si professa autentico e i dubbi sul suo conto non sono mancati. Ma nelle ultime ore è proprio Armando a fare delle dichiarazioni davvero sorprendenti apparse sul magazine di Uomini e donne. Ha infatti detto che per qualche tempo resterà in disparte in quanto deve riflettere su aspetti del suo carattere e su se stesso. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 luglio 2021)è senza dubbio un uomo molto discusso del programma di Maria De Filippi, in quanto non ha mai perso occasione per alimentare polemiche di vario tipo sulle dame, provocando spesso la reazione di Gianni Sperti che a suo dire, il cavaliere prenderebbe in giro le persone anche se lui si professa autentico e i dubbi sul suo conto non sono mancati. Ma nelle ultime ore è proprioa fare delle dichiarazioni davvero sorprendenti apparse sul magazine di Uomini e donne. Ha infatti detto che per qualche tempo resterà in disparte in quanto deve riflettere su aspetti del suo carattere e su se stesso. ...

Advertising

BlogUomini : Armando Incarnato racconta il difficile inizio a Uominiedonne e manda una frecciatina ad una ex? (Veronica U.?) - LadyNews_ : #ArmandoIncarnato da #UominieDonne a #TemptationIsland? 'Parteciperei in entrambi i ruoli' - infoitcultura : Uomini e donne: chi è davvero Armando Incarnato? - infoitcultura : Uomini e Donne: Armando Incarnato a Temptation Island? - MondoTV241 : UeD, Armando Incarnato su Temptation Island: 'Parteciperei in entrambi i ruoli.' #armandoincarnato #tronoover… -