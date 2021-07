Alvaro Morata segna contro l’Italia, la moglie Alice minacciata sui social (Di mercoledì 7 luglio 2021) Minacce social contro la moglie di Morata Alvaro Morata ieri ci ha fatto vivere qualche brivido realizzando il goal del pareggio durante Italia-Spagna, poi l’errore dal dischetto grazie alla parata di Gigio Donnarumma e la realizzazione di Jorginho che ci ha consegnato il passaggio in Finale a Euro 2020. Fino a quel momento Alvaro, partito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Minacceladiieri ci ha fatto vivere qualche brivido realizzando il goal del pareggio durante Italia-Spagna, poi l’errore dal dischetto grazie alla parata di Gigio Donnarumma e la realizzazione di Jorginho che ci ha conto il passaggio in Finale a Euro 2020. Fino a quel momento, partito L'articolo proviene da Novella 2000.

ESPNFC : ALVARO MORATA. SPAIN ARE LEVEL!!! ???? - goal : #ITA ?? #ESP Alvaro Morata dropped ?? Dani Olmo comes in ?? Who wins? ?? #EURO2020 - Gazzetta_it : Ancora terribili minacce social per Alvaro Morata. E la moglie denuncia sui social #Euro2020 - simpingovahlevi : RT @perchetendenza: 'Alice Campello': Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italia… - massimo_san : RT @rtl1025: ?? La moglie di Alvaro #Morata, Alice #Campello, denuncia su Instagram nuovi #messaggi offensivi da parte di tifosi italiani. '… -