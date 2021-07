Zan, si smarca anche il compagno Fassina: «Ddl incostituzionale. Letta non si arrocchi nell’errore» (Di martedì 6 luglio 2021) Meglio tardi che mai. È oltremodo apprezzabile Stefano Fassina, deputato di Leu, quando ammette di non aver avuto «piena consapevolezza» del rischio incostituzionalità annidato nel ddl Zan «L’ascolto di mesi di discussioni e tanti approfondimenti – scrive su Facebook – sono stati utili a capire meglio. La proposta va corretta. Almeno per evitare un precedente pericolosissimo e l’incostituzionalità, a giudizio di autorevolissimi giuristi, anche di area progressista e liberale come Giovanni Maria Flick o Natalino Irti». Fassina: «Quando votai “sì” non avevo capito» L’endorsement di Fassina in favore delle modifiche al ddl ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Meglio tardi che mai. È oltremodo apprezzabile Stefano, deputato di Leu, quando ammette di non aver avuto «piena consapevolezza» del rischio incostituzionalità annidato nel ddl Zan «L’ascolto di mesi di discussioni e tanti approfondimenti – scrive su Facebook – sono stati utili a capire meglio. La proposta va corretta. Almeno per evitare un precedente pericolosissimo e l’incostituzionalità, a giudizio di autorevolissimi giuristi,di area progressista e liberale come Giovanni Maria Flick o Natalino Irti».: «Quando votai “sì” non avevo capito» L’endorsement diin favore delle modifiche al ddl ...

