Violenze di genere, Policastro: “La persona è un valore e lo Stato deve farsene carico” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un’educazione che deve coinvolgere famiglie e scuole per creare gli adulti migliori del futuro, evitando pregiudizi, soprusi e Violenze di genere. E’ questo il messaggio del Procuratore della Repubblica Policastro. Sono tante le notizie spiacevoli legate a questi temi, cose che potrebbero essere tranquillamente evitate se solo si riuscisse a lanciare e recepire messaggi culturali in questo senso. “La persona è un valore e qualsiasi attentato alla persona è importante e lo Stato se ne deve far ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un’educazione checoinvolgere famiglie e scuole per creare gli adulti migliori del futuro, evitando pregiudizi, soprusi edi. E’ questo il messaggio del Procuratore della Repubblica. Sono tante le notizie spiacevoli legate a questi temi, cose che potrebbero essere tranquillamente evitate se solo si riuscisse a lanciare e recepire messaggi culturali in questo senso. “Laè une qualsiasi attentato allaè importante e lose nefar ...

Advertising

elio_vito : Il #ddlZan: ??parla di identità di genere per tutelarla da discriminazioni e violenze, non per cambiare sesso ?? salv… - anteprima24 : ** #Violenze di #Genere, #Policastro: 'La persona è un valore e lo Stato deve farsene carico' **… - giogiup : Se viene tolta l'identità di genere e viene tolta protezione a chi nella nostra comunità è più a rischio di comport… - ve10ve : @sbonaccini @SimoneAlliva Bene. Come sa non possiamo escludere l'identità di genere, perché di fatto escluderebbe t… - goldvnherondale : se il DDL zan passerà con le modifiche sull'identità di genere dovute a te/al tuo partito e se finiremo per avere u… -