(Di martedì 6 luglio 2021) Luceverdeultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità deloretta intensa la circolazione queste ore su gran parte della rete viaria cittadina che si sta asciugando progressivamente sulla raccordo anulare da segnalare un incidente in carreggiata interna zona sud dove ci sono code tra l’uscita Parco de’ Medici il bivio con laFiumicino in direzione quindi Aurelia perintenso brevi couldn’t interna tra l’ospedale Sant’Andrea e La Flaminia è ancora partire dalla Nomentana fino all’uscita alla rustica di conseguenza ci sono cose sotto la turbano della...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-07-2021 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Traffico intenso nel tratto compreso tra Svincolo Di Via Togliatti e To… - LuceverdeRadio : ?? #autostrade #veicoloinfiamme - A1 Milano - Napoli ? Tratto Chiuso tra Fabro e Orvieto > Roma ? Traffico blocca… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ?? In #A1: - verso Bologna, incidente risolto e code a tratti tra #Firenze nord e il bivio A1-Var; - verso Roma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Ilè scorso in una sola corsia. Agli utenti provenienti dache viaggiano su veicoli leggeri, Autostrade consigliava di uscire a Incisa, seguire la strada statale 69 verso Pontassieve, ...Girone B: Sck KK Eur, Impavida Ortona, Invicta Grosseto. Girone C: Volley Treviso, Trentino ... Dodici sono gli arbitri, arrivati anch'essi, non senza problemi di, da tutta Italia. ...Poco prima delle 19 di martedì 6 luglio, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso ...Orvieto (Terni), 6 luglio 2021 - Sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma è stato temporaneamente chiuso a causa di un camion in fiamme al chilometro 435,5. All'intern ...