Temptation Island 9 | l’opinione di Chia sulla seconda puntata

(Di martedì 6 luglio 2021) Ma che cazzo abbiamo visto, regà? Che stracazzo abbiamo visto ieri sera su Canale 5? Ma cos’era quella roba che ci hanno spacciato per falò di confronto finale tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti? Cioè, vi prego! Ma aiuto,mate la neuro! Ditemi che ‘sti due hanno ripiegato sudopo che il provino per The Lady gli era andato male, perché io davvero riesco a concepire quella mezz’ora di tracotante disagio appollaiato sui tronchi (preceduta da “ho cinque video per te“, che ormai quello tra quel broccolo 21enne e la single Giulia Cerini iniziava ad assumere le sembianze di un cortometraggio cringe) SOLO se mi ...