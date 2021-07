Spinazzola da casa esulta: la reazione dopo aver visto Insigne con la sua maglia! (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Enorme entusiasmo per la vittoria ai calci di rigore da parte dell'Italia che batte la Spagna e vola in finale di Euro2020. Ad esultare da casa è anche Leonardo Spinazzola, che in TV ha seguito la partita dopo l'infortunio al tendine d'achille. Il terzino ha postato su Instagram un VIDEO in cui esulta e ringrazia Lorenzo Insigne e tutti i compagni per il gesto di indossare la maglia e inneggiare il suo nome. ECCO IL VIDEO: #Spinazzola esulta da casa e ringrazia #Insigne per il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Enorme entusiasmo per la vittoria ai calci di rigore da parte dell'Italia che batte la Spagna e vola in finale di Euro2020. Adre daè anche Leonardo, che in TV ha seguito la partital'infortunio al tendine d'achille. Il terzino ha postato su Instagram unin cuie ringrazia Lorenzoe tutti i compagni per il gesto di indossare la maglia e inneggiare il suo nome. ECCO IL: #dae ringrazia #per il ...

