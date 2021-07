Sistema Palamara? Il Csm continua a pilotare le nomine: scoppiato lo scandalo, niente è cambiato (Di martedì 6 luglio 2021) «Decidi chi va e poi organizziamo il voto! Fai come gli aggiunti a Roma». La frase, pronunciata nel 2017 dal giudice Valerio Fracassi, all'epoca membro del Consiglio superiore della magistratura, è forse la migliore sintesi possibile del funzionamento del 'Sistema' by Luca Palamara. Fracassi, esponente della sinistra giudiziaria, chattando con Palamara, aveva di fatto dettato la linea da seguire, rovesciando quello che dovrebbe essere il normale iter in tema di nomine. Per la scelta dei capi degli uffici giudiziari, in pratica, prima si individuava chi doveva vincere e poi gli si cuciva addosso il curriculum ad hoc. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) «Decidi chi va e poi organizziamo il voto! Fai come gli aggiunti a Roma». La frase, pronunciata nel 2017 dal giudice Valerio Fracassi, all'epoca membro del Consiglio superiore della magistratura, è forse la migliore sintesi possibile del funzionamento del '' by Luca. Fracassi, esponente della sinistra giudiziaria, chattando con, aveva di fatto dettato la linea da seguire, rovesciando quello che dovrebbe essere il normale iter in tema di. Per la scelta dei capi degli uffici giudiziari, in pratica, prima si individuava chi doveva vincere e poi gli si cuciva addosso il curriculum ad hoc. La ...

