Sciopero aerei: disagi oggi per la cancellazione di oltre 140 voli (Di martedì 6 luglio 2021) disagi e cancellazioni in tutta Italia a causa dello Sciopero generale del personale del trasporto aereo, che si ferme per l'intera giornata di oggi, 6 luglio, con presidi all'aeroporto di Fiumicino (Terminal T3 partenze dalle 11), di Linate (piano arrivi zona parcheggio Ncc dalle 10) e nei principali scali del Paese. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "a difesa dell'occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 luglio 2021)e cancellazioni in tutta Italia a causa dellogenerale del personale del trasporto aereo, che si ferme per l'intera giornata di, 6 luglio, con presidi all'aeroporto di Fiumicino (Terminal T3 partenze dalle 11), di Linate (piano arrivi zona parcheggio Ncc dalle 10) e nei principali scali del Paese. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "a difesa dell'occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte ...

