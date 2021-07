Raffaella Carrà | l’omaggio della Nazionale durante la partita di stasera

(Di martedì 6 luglio 2021) É notizia dell’ultima ora che, vera e propria icona del mondo dello spettacolo italiano, riceverà anche. Non solo quella italiana, ma anche quella spagnola. La, infatti, era conosciuta e amata anche in Spagna e il caso vuole chesi giochi appunto Italia-Spagna, semifinale degli Europei 2021 nella quale si deciderà chi giocherà domenica prossima, l’11 luglio, la finale del torneo.In onore di ...

Adesso Malgioglio lancia un appello: intitolare gli studi Rai di via Teulada a Roma a. 'Sarebbe quello che merita un'artista come lei che ha dato tanto alla televisione. Vorrei che gli studi Rai, storici per l'Italia, di via Teulada a Roma portassero il nome di ...ha rappresentato un mito per tutta l'Italia e ora la Nazionale di calcio di Roberto Mancini le renderà onore in una delle serate più importanti degli ultimi anni vissute dagli azzurri. ...