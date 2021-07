Prix richiama minestrone di verdure per contaminazione microbica rilevata in autocontrollo

(Di martedì 6 luglio 2021) Nei prodotti citati è stata riscontrata una non conformità microbiologica. Non si possono escludere eventuali rischi per la salute.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prix richiama

Seven Press

Il Grandè una manifestazione sportiva ideata dalla FAI per dare visibilità allo sport del volo a vela chei campioni di questa disciplina e gli appassionati di volo da tutto il mondo. ...... peso contenuto, prestazioni da sportiva ed un nome chei tempi d'oro. Ecco perché, sulla ... L'auto monta poi cerchi diamantati da 18 pollici (battezzati Grand) su cui montano pneumatici ...Nei prodotti citati è stata riscontrata una non conformità microbiologica. Non si possono escludere eventuali rischi per la salute.La catena di supermercati Prix ha diffuso l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di minestrone di verdura venduto con il marchio Le Delizie Emiliane per una non conformità microbiologica. Nel ...