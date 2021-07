Pitti Immagine Uomo 100 | la rinascita

(Di martedì 6 luglio 2021) La centesima edizione diha chiuso le porte della storica Fortezza da Basso che dal 30 giugno al 2 luglio ha ospitato le collezioni di moda maschile per la prossima primavera estate 2022, e come di consueto arriva il momento di tirare le somme e fare un'analisi dell'andamento della manifestazione. Un rendiconto decisamente positivo, soprattutto tenendo conto dell'incertezza sulla riuscita che ha preceduto questa edizione, prematura secondo l'opinione di molti addetti del settore. Ancora una voltaha dimostrato un'alto livello di professionalità e il coraggio di ...

Advertising

debora259673473 : RT @teamnigiotti: Splendida immagine di @EnricoNigiotti durante lo showcase di ieri per Pitti uomo ospite di MCS Europe #enriconigiotti… - clothesbiz : In pictures: Pitti Immagine Bimbo 93 - FashionUnited UK - 05122122 : Pitti Immagine: i saloni estivi attirano a Firenze quasi 8.000 operatori del settore - zazoomblog : Le novità della moda maschile a Pitti Immagine Uomo 100 - #novità #della #maschile #Pitti - FNW_IT : Pitti Immagine: i saloni estivi attirano a Firenze quasi 8.000#twt operatori del settore -

Ultime Notizie dalla rete : Pitti Immagine

attribuirà a due talents, fra quelli che si sono distinti, il Tutoring & Consulting Award: sei mesi di mentorship per assisterli nella loro crescita creativa e professionale all'...In concomitanza con l'edizione appena conclusasi diUomo, Istituto Marangoni Firenze ha organizzato un magnifico evento per celebrare e presentare i progetti finali di 10 dei suoi ...«Abbiamo fatto da apripista e modello» ha dichiarato il ceo Raffaello Napoleone, commentando numeri superiori alle aspettative e dati insperati, come le presenze dagli Usa.Cresce in maturità, consapevolezza e, soprattutto, in dimensioni l'ecosistema dell'innovazione in Italia. Nei primi sei mesi, infatti, si registrano investimenti oltre quota 660 ...