Panificatore per destino

(Di martedì 6 luglio 2021) Parte da lontano la storia del Forno Follador. Inizia nel 1968, in una realtà di provincia a Prata di Pordenone, dove si fa pane e non solo: si manipola con sapere una materia viva, poi cotta e sfornata, che diventa alimento e che fonda la sua qualità su ricette tramandate, tenacità di farine pregiate, di fini equilibri di lieviti e bighe. Qui il pane è casa, è quotidiano. È la storia anche di una famiglia italiana, di Lino Follador e della moglie Angela, che partirono con una produzione piccola e intima, in un’atmosfera locale, dove i clienti del forno non erano avventori sconosciuti, ma gente del posto: ci si salutava ogni giorno chiamandosi per nome, si condividevano storie, ...