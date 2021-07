Napoli, vigili picchiati per aver deviato il traffico: naso rotto per uno degli agenti (Di martedì 6 luglio 2021) Violenza ai danni della Polizia Municipale. Lo scorso sabato, in piazza Sette settembre, tra via Toledo e piazza Dante, tre vigili urbani sono stati picchiati in piena notte per aver segnalato una macchia d’olio a terra e aver deviato il traffico per scongiurare che qualcuno potesse cadere e farsi male. Napoli, vigili picchiati per aver L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Violenza ai danni della Polizia Municipale. Lo scorso sabato, in piazza Sette settembre, tra via Toledo e piazza Dante, treurbani sono statiin piena notte persegnalato una macchia d’olio a terra eilper scongiurare che qualcuno potesse cadere e farsi male.perL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

