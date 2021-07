Napoli, fermato per un controllo: aveva oltre 100mila euro nascosti in un vano segreto in auto (Di martedì 6 luglio 2021) Viaggiava con oltre 100mila euro nascosti in auto, denunciato 29enne. Questa notte gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Sant’Attanasio hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. La scoperta della Polizia Gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Viaggiava conin, denunciato 29enne. Questa notte gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio didel territorio, transitando in via Sant’Attanasio hanno notato un uomo a bordo di un’vettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. La scoperta della Polizia Gli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

puntomagazine : I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo che aveva tentato di riscuotere un assegno circolare utilizzan… - Att_Fra : RT @LuceRosselli: Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires. 5 Luglio 1984 D10S s… - OCardinal17 : RT @LuceRosselli: Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires. 5 Luglio 1984 D10S s… - LuceRosselli : Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires. 5 Luglio 1984… - ToniAzzurri : Chicca #2 Luciano, che per il momento si è fermato al Britannique, è rimasto piacevolmente soddisfatto dell'accogl… -