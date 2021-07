(Di martedì 6 luglio 2021) La quarta edizione della kermesse internazionale del vino in programma dal 2 al 10 ottobre scommette. Un evento in connessione con tutta la città, che grazie a una nuova App permette ai visitatori di creare un itinerario su misura dei propri interessi. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Milano Wine Week 2021 punta sulla tecnologia - CorriereCitta : Milano Wine Week 2021 punta sulla tecnologia - softecspa : 'Sono tante le novità che la leading digital partnership di #Softec ha messo in campo nella preparazione della gran… - LolloNicolao : Un evento '#phygital' che integra appuntamenti in presenza e strumenti digitali intorno alla #cultura del #vino. Tr… - food_comm : Dal 2 al 10 ottobre Milano Wine Week punta sul phygital - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Wine

... in particolare "Autoctono si nasce?" è il titolo di un libro edito nel 2008 ed al contempo il marchio di una serie di eventi che Gopromuove da oltre dieci anni ain gennaio, e da otto ...... provenendo da Torino, dae da Bologna. Daranno il benvenuto ai visitatori, mostrando 3 ...anche dare risalto alle esperienze e alle proposte di soggiorno degli operatori delle Reti Food &, ...Veronafiere, con ICE-Agenzia e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è già al lavoro per permettere l’arrivo alla “special edition” di buyer selezionati dall’estero, in pa ...Torna dal 2 al 10 ottobre l’attesa kermesse per i winelover: centinaia di appuntamenti, degustazioni e incontri pianificabili via app. Ma la nove giorni sarà anche un’occasione di rilancio per il sett ...