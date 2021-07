Meteo Italia, in arrivo nuova ondata di caldo africano. Oltre 40 gradi: le zone più colpite (Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un’estate calda, anzi caldissima. Quello che si temeva è stato confermato negli ultimi giorni dai Meteorologi. In Italia, e non solo, nei prossimi giorni i termometri raggiungeranno temperature record, anche Oltre i 40 gradi. Se a ciò aggiungiamo l’assenza di precipitazioni da ormai troppo tempo, allora si capisce che la situazione preoccupa davvero. Se ne è parlato a lungo e ormai il caldo africano è alle porte. Già nella giornata di oggi martedì 6 luglio abbiamo avuto le prime avvisaglie. Per ora siamo arrivati ai 33 e 34 gradi al centro e al nord, ma al sud si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Sarà un’estate calda, anzi caldissima. Quello che si temeva è stato confermato negli ultimi giorni dairologi. In, e non solo, nei prossimi giorni i termometri raggiungeranno temperature record, anchei 40. Se a ciò aggiungiamo l’assenza di precipitazioni da ormai troppo tempo, allora si capisce che la situazione preoccupa davvero. Se ne è parlato a lungo e ormai ilè alle porte. Già nella giornata di oggi martedì 6 luglio abbiamo avuto le prime avvisaglie. Per ora siamo arrivati ai 33 e 34al centro e al nord, ma al sud si ...

Advertising

meteogiornaleit : CALDO, anzi, CALDISSIMO di nuovo in alcune località d'Italia con incendi al Sud e Isole Maggiori innescati da pirom… - tempoitaliait : CALDO, anzi, CALDISSIMO di nuovo in alcune località d'Italia con incendi al Sud e Isole Maggiori innescati da pirom… - infoitsalute : Meteo: IMMINENTE STOP alla BELLA ESTATE! BOLLA INFUOCATA a 51.3°C dal Sahara verso ITALIA. RISCHIO scenari ESTREMI - 3BMeteo : Buona notizia #meteo: venerdì va meglio su diverse zone d'Italia. Ci dobbiamo accontentare di questi segnali... - meteogiornaleit : Nubi nerissime, brutto tempo. Succede in Germania, ma non solo. Oggi vi parleremo di dove è Autunno, e non molto di… -