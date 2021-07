Lineker provoca l' Italia e diventa bersaglio social | ' Che catenaccio!'

(Di martedì 6 luglio 2021) So Italy score first with a superb finish from Chiesa. Catenaccio o' clock " (" L'segna per prima con una splendida conclusione di Chiesa. Catenaccio in punto ") . Gary, ex attaccanate ...

So Italy score first with a superb finish from Chiesa. Catenaccio o' clock " (" L'Italia segna per prima con una splendida conclusione di Chiesa. Catenaccio in punto ") . Gary, ex attaccanate inglese ed ora commentatore tv ha twittato subito dopo l'1 - 0 dell'Italia contro la Spagna. Oltre a fare i complimenti a Chiesa, però, ha ironizzato sull'atteggiamento ...... Maradona viene premiato miglior giocatore,(Inghilterra) vince il premio miglior marcatore. il crollo dello stessouna carneficina. Il fatto avviene prima della partita, e i capitani ...Ciro viene accusato di simulazione per la caduta in area prima di balzare in piedi ed esultare coi compagni al gol di Barella arrivato sul prosieguo dell’azione. Shearer: “Patetico e imbarazzante” ...La diagnosi dell'infortunio di Artem Besedin, vittima del fallaccio di Danielson durante Svezia-Ucraina a EURO 2020 è più pesante del previsto ...