Le risate con Mourinho, l'affetto di Mancini: il ritorno di Spinazzola a Trigoria (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha trascorso così le prime ore subito dopo il rientro dalla Finlandia dopo l'operazione al tendine d'Achille sinistro: atterrato a Ciampino nel primo pomeriggio e si è subito ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardoha trascorso così le prime ore subito dopo il rientro dalla Finlandia dopo l'operazione al tendine d'Achille sinistro: atterrato a Ciampino nel primo pomeriggio e si è subito ...

Advertising

myrtamerlino : Con te perdiamo l'icona che ha fatto innamorare intere generazioni, la regina dello spettacolo, la modernissima. Un… - SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Berrettini, intervista doppia con la fidanzata Tomljanovic: che risate! ?? L'azzurro sfida Ivaska agli… - NicoSavi : Caro #PaoloBeldì quante risate insieme! Mi hai accompagnato per mano nel mondo “delle telecamere” con allegria e di… - radionowher : @borrillo62 @patriziamolina @gualtierieurope Già mi sono trovato messo in mezzo in una discussione simile e ricordo… - CasaLettori : RT @DirTecno: @rosis_s @CasaLettori Giornate rilassanti, spensierate, chiacchierate con gli amici, risate, mare, brezza di vento, emozioni… -