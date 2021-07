La variante Delta frena le discoteche, il governo non ha ancora deciso quando dare il via libera ai balli d'estate (Di martedì 6 luglio 2021) La partenza della stagione estiva con i balli nelle discoteche, da Gallipoli a Riccione, da Rimini alla Versiglia, sembrava cosa fatta. E invece a causa della variante Delta che sta diventando... Leggi su ilmattino (Di martedì 6 luglio 2021) La partenza della stagione estiva con inelle, da Gallipoli a Riccione, da Rimini alla Versiglia, sembrava cosa fatta. E invece a causa dellache sta diventando...

Advertising

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - LTremamondo : RT @erretti42: Ecco, or ora Bassetti ha detto che il vaccino copre perfettamente dalla variante Delta Buffone #InOnda - Valenticchia509 : RT @AurelianoStingi: PERSONALMENTE trovo che la decisione di UK rimuovere l'obbligo di mascherina al chiuso sia una follia, con i numeri di… -

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta Variante Delta, focolai in vacanza: ecco dove si rischia di più in Italia Il Covid muta ancora e spaventa l'Italia con la variante Delta. Sardegna, Maremma Toscana e Ostia, tre delle mete vacanziere più belle e ricercate del Bel Paese, sono accomunate dai focolai della nuova mutazione di Sars Cov2, molto temuta per la ...

Covid oggi Francia, 3.585 contagi e 35 morti La variante Delta si diffonde Sono 3.585 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino relativi all'epidemia covid. La variante Delta continua a diffondersi. ...

Variante Delta in Emilia Romagna: crescita esponenziale il Resto del Carlino Quanto i vari vaccini ci proteggono in percentuale dal Covid e dalle varianti Lo studio è stato pubblicato nei giorni scorsi sul New England Journal of Medicine. E’ stato condotto negli Stati Uniti (Paese che ha iniziato ...

PONTE DIGITALE Uno specchio che ci porta in un altro luogo. Sembra uscito da un film di fantascienza lo schermo che collega in tempo reale due città molto distanti tra loro, una in Lituania, l' ...

Il Covid muta ancora e spaventa l'Italia con la. Sardegna, Maremma Toscana e Ostia, tre delle mete vacanziere più belle e ricercate del Bel Paese, sono accomunate dai focolai della nuova mutazione di Sars Cov2, molto temuta per la ...Lasi diffonde Sono 3.585 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino relativi all'epidemia covid. Lacontinua a diffondersi. ...Lo studio è stato pubblicato nei giorni scorsi sul New England Journal of Medicine. E’ stato condotto negli Stati Uniti (Paese che ha iniziato ...Uno specchio che ci porta in un altro luogo. Sembra uscito da un film di fantascienza lo schermo che collega in tempo reale due città molto distanti tra loro, una in Lituania, l' ...