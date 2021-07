La confidenza del 16 enne ad un parente “Domenica ucciderò una ragazza” (Di martedì 6 luglio 2021) L’assassino di Chiara Gualzetti, qualche giorno prima del delitto, avrebbe anticipato le proprie intenzioni a un parente: “Domenica ucciderò una ragazza”, sarebbero state le sue parole. Nuovi dettagli continuano ad emergere dall’inchiesta in corso sull’omicidio di Chiara Gualzetti, la quindicenne di Monteveglio, in provincia di Bologna, uccisa da un coetaneo che ha confessato il delitto. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 luglio 2021) L’assassino di Chiara Gualzetti, qualche giorno prima del delitto, avrebbe anticipato le proprie intenzioni a un: “una”, sarebbero state le sue parole. Nuovi dettagli continuano ad emergere dall’inchiesta in corso sull’omicidio di Chiara Gualzetti, la quindicdi Monteveglio, in provincia di Bologna, uccisa da un coetaneo che ha confessato il delitto. L'articolo proviene da Leggilo.org.

