Italia-Spagna, Nicola Radici: “Noi con merito in semifinale, loro non sono quelli di qualche anno fa” (Di martedì 6 luglio 2021) Dici Italia-Spagna e pensi a un dirigente sportivo che in Spagna ha messo…Radici, anche se resta tifoso dell’Italia oltre che dell’Atalanta, di cui è stato direttore sportivo negli anni Novanta, quelli di Mondonico e di Pippo Inzaghi. Parliamo di Nicola Radici, che ormai da anni si divide tra Bergamo e l’Andalusia, dove è vicepresidente del Real Balompedica Linense, squadra della Serie C spagnola (la Segunda Division B) della città di La Linea de la Concepcion. Ma partiamo subito da questa semifinale: che Spagna troveremo? ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) Dicie pensi a un dirigente sportivo che inha messo…, anche se resta tifoso dell’oltre che dell’Atalanta, di cui è stato direttore sportivo negli anni Novanta,di Mondonico e di Pippo Inzaghi. Parliamo di, che ormai da anni si divide tra Bergamo e l’Andalusia, dove è vicepresidente del Real Balompedica Linense, squadra della Serie C spagnola (la Segunda Division B) della città di La Linea de la Concepcion. Ma partiamo subito da questa: chetroveremo? ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - FBiasin : Anche #ElPais apre con la scomparsa di #RaffaellaCarrà. Del resto nessuno più di lei univa #Italia e #Spagna. - glooit : Marca dedica la prima pagina a Raffaella Carrà nel giorno di Italia-Spagna agli Europei leggi su Gloo… - Catslov46315770 : Luis Enrique: "Italia, non cerco rivincite, andai via io. Tassotti? È passato tanto tempo..." -