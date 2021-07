Heather Parisi al vetriolo: “Raffaella Carrà? Ipocriti”, ecco con chi ce l’ha (Di martedì 6 luglio 2021) News La coreografa statunitense spunta sulla piattaforma dei cinguettii con un post al vetriolo: ecco chi ha messo nel mirino Pubblicato su 6 Luglio 2021 Tweet al veleno di Heather Parisi che, senza troppo girarci attorno, in riferimento ad alcuni omaggi scritti per la scomparsa di Raffaella Carrà (deceduta ieri 5 luglio 2021), ha parlato di ‘sorprendente ipocrisia’. La danzatrice statunitense non ha fatto nomi e cognomi ma non è peccato pensare che una delle persone indiziate circa la sua critica sia Lorella Cuccarini. Ebbene, poche ore fa, la danzatrice statunitense, ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) News La coreografa statunitense spunta sulla piattaforma dei cinguettii con un post alchi ha messo nel mirino Pubblicato su 6 Luglio 2021 Tweet al veleno diche, senza troppo girarci attorno, in riferimento ad alcuni omaggi scritti per la scomparsa di(deceduta ieri 5 luglio 2021), ha parlato di ‘sorprendente ipocrisia’. La danzatrice statunitense non ha fatto nomi e cognomi ma non è peccato pensare che una delle persone indiziate circa la sua critica sia Lorella Cuccarini. Ebbene, poche ore fa, la danzatrice statunitense, ...

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - heather_parisi : È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto… - entropia7612 : @L_OraTora @LB85693099 @fabiodem78 @heather_parisi Già ????,prima morivi per strada ti riprendevano col telefono prim… - entropia7612 : @fabiodem78 @polloz1989 @heather_parisi Una offesa è un insulto,se per me in questo frangente non usi il cervello c… - antonelloquart1 : @Monicaeffe2 @heather_parisi ...Cuccarini... -