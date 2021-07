E la diva | in posizione defilata | lascia il primo piano alla figlia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : diva posizione

ilmattino.it

Per l'occasione, l'attrice ha scelto di lasciare l'inquadratura in primo piano alla figlia, comparendo solo di profilo e indefilata. Sua madre, ladel cinema italiano, però frena: ' ...... comparendo solo di profilo e indefilata. "Il gesto di farsi da parte e lasciare i ... Sua madre, ladel cinema italiano, però frena: "Quando gioca al gioco della moda Deva si diverte e ...Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni e vede in copertina la giovanissima Deva Cassel ritratta per la prima volta insieme alla madre, Monica Bellucci ...Il nuovo numero, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni e, per la prima volta in esclusiva mondiale, vede Monica Bellucci e la figlia Deva posare insieme per la cover ...