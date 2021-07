Dayane Mello non si nasconde più | cupido ha scoccato la sua freccia

(Di martedì 6 luglio 2021)ha trovato finalmente l’amore, al suo fianco un giovane imprenditore. Si può dire che abbia trovato il principe azzurro? Dal profilo Instagram di.Non è stato sicuramente un anno facile per la modella brasiliana. Protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinto dal rivale Tommaso Zorzi, la bella 32enne ha dovuto affrontare in diretta la morte del fratello e un tentativo di riappacificazione con la madre. Dopo diversi tentativi, anche nella stessa casa del GFVip di trovare un compagno di vita, la modella sembra però aver trovato la ...

Le due amiche si trovano a Sorrento per trascorrere una vacanza con amici e familiari, le foto postate però sono da infarto. La ex gieffinasi trova da alcuni giorni a Sorrento ospite presso la struttura Maya Beach Experience dove si sta godendo una vacanza assieme alla figlia Sofia . Con lei però si trovano anche alcuni ...La showgirlè stata pizzicata con un uomo: ecco la FOTO bomba che rivela proprio tutto e di chi si tratta.è una showgirl brasiliana, in Italia dal 2014. È risalita alla ribalta dopo ...Dayane Mello news: il gossip di una possibile storia d’amore sta prendendo vita dopo essere stata beccata nelle braccia di un nuovo uomo.Non è la prima volta che regalano siparietti bollenti dalla Costiera. Questa volta Soleil Sorgè e l’amica Dayane Mello si trovano a Sorrento per festeggiare il compleanno della modella e influencer na ...