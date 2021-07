Covid: Moratti, ‘a giugno in Lombardia variante Delta nel 10% dei tamponi’ (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Nel solo mese di giugno la presenza di varianti è stata identificata come Alpha nel 64%, Delta nel 10%, Beta nello 0,6%, Eta nello 0,8%, Gamma nell’1,9%, Kappa nello 0,7%”. Lo ha spiegato in consiglio l’assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, sottolineando che “dall’11 giugno al 5 luglio sono stati processati in Regione Lombardia 358.759 tamponi molecolari e 347.315 tamponi antigenici. Il sequenziamento è stato disposto per tutti i tamponi positivi eseguiti. Da gennaio a giugno 2021, sono state eseguiti 18.038 genotipizzazioni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Nel solo mese dila presenza di varianti è stata identificata come Alpha nel 64%,nel 10%, Beta nello 0,6%, Eta nello 0,8%, Gamma nell’1,9%, Kappa nello 0,7%”. Lo ha spiegato in consiglio l’assessore al Welfare della, Letizia, sottolineando che “dall’11al 5 luglio sono stati processati in Regione358.759 tamponi molecolari e 347.315 tamponi antigenici. Il sequenziamento è stato disposto per tutti i tamponi positivi eseguiti. Da gennaio a2021, sono state eseguiti 18.038 genotipizzazioni ...

